18:19 09 января 2018 0

Для необычной карты нашлось объяснение (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Странную летную карту опубликовала одна из марокканских авиалиний. На карте давно переименованные города Екатеринбург и Нижний Новогород написаны под старыми, еще советскими названиями. Но самое удивительное, что на карте нанесена разметка, где произошла гибель подводной лодки «Курск».

Карту опубликовал на своей странице в Facebook московский журналист Илья Красильщик. «В марокканских авиалиниях видел самую странную самолетную карту. Ладно, что на ней Свердловск [Екатеринбург] и Горький [Нижний Новгород], но там показано место гибели подлодки „Курск“», — написал журналист.

На карте указаны место и дата гибели российской подлодки Фото: Илья Красильщик, Facebook

«Ну Курск —это же город. Перепутали», — предположила в комментариях Крамер Мария. Однако другие подписчики указали, что напротив «Курска» стоит дата гибели подлодки — 2000 год. «Указана точка гибели с указанием даты. И дальше в балтийском море еще суда были», — поправили подписчики. «Это старые карты Роквелл Коллинз. А там считали, что это fun fact [забавный факт]», — пояснил Даниил Дугаев нанесение на карту место гибели российской подводной лодки.

Составители карт «Роквелл Коллинз» в описаниях авиарейсов подмечают все детали, в том числе места исторических кораблекрушений, старинные названия городов, краткий экскурс в историю страны. В частности, авторы развлекательных карт для пассажиров британских и китайских авиалиний, описывали места исторических кораблекрушений: гибель фрегата императрицы Ирландии, крушение лайнера времен Второй мировой войны «Андреа Дориа», который затонул у берегов Нантакета, и, конечно, «Титаника».