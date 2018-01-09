Курганцев возмутили снегоуборочные машины, массово выведенные на улицы города. Техника чистит «невидимый» снег. Об этом пользователи сообщили в соцсетях.
«Северный! Насчитал 10 снегоуборочных машин, чистящих снег в три ряда! При том, что снега на дорогах нет вообще! А когда он действительно валит, нет ни одной! Вот так списываются деньги за декабрь и январь!», — пишут в подписи к видеозаписи группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».
«Они разминаются», «готовят к ямочному ремонту», «Я и думаю, куда асфальт в Кургане стал пропадать», — шутят пользователи. Комментарий по этому поводу в городской мэрии взять не удалось — на телефонный звонок корреспонденту «URA.RU» там не ответили.
Напомним, в конце декабря местные чиновники рапортовали о тоннах вывезенного с улиц снега в бесснежную зиму. Несмотря на аномально низкое количество осадков, с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега, сообщили в пресс-службе мэрии.