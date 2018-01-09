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10 января 2018
09 января 2018
20:24  09 января 2018 0

Экс-супруг Бузовой Тарасов женился на модели. ФОТО

Футболист сделал предложение новой возлюбленной на МальдивахФОТО: Instagram Анастасии Костенко

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов выложил на своей странице в «Инстаграм» фотографию со свадьбы с моделью, «вице-мисс Россия» 2014 года Анастасией Костенко. Ранее Тарасов был женат на телеведущей и начинающей певице Ольге Бузовой.

«Тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы», — подписал снимок Тарасов. Ранее портал Life.ru. сообщал, что 22-летняя Костенко ждет от Тарасова ребенка. А в декабре Анастасия объявила, что возлюбленный сделал ей предложение. В своих социальных сетях она выложила фотографии романтического вечера на Мальдивах.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова развелась с Тарасовым в ноябре 2016 года, ранее сообщало «URA.RU». После развода теледива осталась «у разбитого корыта» и не раз публично оскорбляла бывшего супруга.

Рита Теркина
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