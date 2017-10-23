20:37 23 октября 2017 2

Певица оценила экс-супруга Фото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова дала загородный концерт в Тюмени. Выступая на открытии нового VIP-клуба, звезда согласилась с тем, что ее бывший муж является «козлом».

Анонсируя одну из своих новых песен, исполнительница отметила, что данная композиция очень многое для нее значит. По словам Бузовой, в песне идет речь о том, что для женщины недостаточно целого мира, чтобы реализовать свои задумки.

В это время из зрительного зала кто-то громко выкрикнул: «Тарасов — козел!» Таким образом зрители отреагировали на развод футболиста Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Певица не стала игнорировать выпад в адрес экс-супруга, заявив, что согласна с такой оценкой.

После завершения комичного эпизода звезда «Дома-2» продолжила свое выступление.