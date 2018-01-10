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10 января 2018
09 января 2018
01:18  10 января 2018 0

СМИ назвали имя пресс-секретаря предвыборного штаба Путина

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, кондрашов андрей
Андрей Кондрашов работает на ВГТРК с 1991 годаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Отвечать за связи со СМИ в предвыборном штабе Владимира Путина станет политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Журналист известен также как автор ряда документальных фильмов, в том числе — «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года.

О назначении Кондрашова на должность пресс-секретаря предвыборного штаба сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Сам Кондрашов данную информацию прока не прокомментировал.

Между тем уже известно, что избирательный штаб нынешнего главы государства официально начнет свою работу уже сегодня, 10 января, и расположится в Гостином дворе. Помещения для работы уже подготовлены. По информации «Дождя», единоначалия в штабе не будет: вместо одного руководителя будут работать несколько сопредседателей. По сведениям «Коммерсанта», на эту роль рассматриваются в том числе руководители движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Как ранее писало «URA.RU», открытие предвыборного штаба Владимира Путина анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, кто спонсирует избирательную кампанию Путина, Песков подчеркнул, что по закону не имеет права рассказывать об источниках поступления средств.

Евгений Александров
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