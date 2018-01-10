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Главные новости Курганской области
11:14  10 января 2018 5

Областной суд смягчил наказание бывшему ректору Курганского госуниверситета

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, ерихов михаил
Михаил Ерихов останется за решеткой, но на меньший срокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшему ректору Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову областной суд смягчил наказание, назначенное городским судом. Изменения коснулись как срока пребывания в колонии, таки и суммы штрафа, передает корреспондент «URA.RU».

Курганский областной суд также признал Михаила Ерихова виновным в превышении должностных полномочий, но снизил ему наказание до двух лет лишения свободы в колонии общего режима (ранее — два года и один месяц). Сумму ущерба вузу апелляционная инстанция снизила с 1 млн 561 тыс. рублей до 1 млн 363 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Михаил Ерихов возглавил КГУ летом 2015 года. После скандального увольнения двух проректоров (Бориса Шалютина и Александра Галиниченко) в феврале 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело и отстранили от управления вузом, а через несколько месяцев уволили.

Следственные органы обвинили Ерихова в растрате денег вуза в особо крупном размере, превышении полномочий и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Помимо непомерных командировочных расходов и шикарной жизни за счет вуза (аренду квартиры за 50 тыс. рублей, личной охраны и адвоката), ему вменили фиктивное трудоустройство его сестры в КГУ. По данным следствия, ущерб от действий экс-руководителя вуза составил 2,6 млн рублей. Прокурор просил назначить Ерихову наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскать с него в пользу университета 2,5 млн рублей.

Татьяна Жаткина
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