Бывшему ректору Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову областной суд смягчил наказание, назначенное городским судом. Изменения коснулись как срока пребывания в колонии, таки и суммы штрафа, передает корреспондент «URA.RU».
Курганский областной суд также признал Михаила Ерихова виновным в превышении должностных полномочий, но снизил ему наказание до двух лет лишения свободы в колонии общего режима (ранее — два года и один месяц). Сумму ущерба вузу апелляционная инстанция снизила с 1 млн 561 тыс. рублей до 1 млн 363 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Михаил Ерихов возглавил КГУ летом 2015 года. После скандального увольнения двух проректоров (Бориса Шалютина и Александра Галиниченко) в феврале 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело и отстранили от управления вузом, а через несколько месяцев уволили.
Следственные органы обвинили Ерихова в растрате денег вуза в особо крупном размере, превышении полномочий и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Помимо непомерных командировочных расходов и шикарной жизни за счет вуза (аренду квартиры за 50 тыс. рублей, личной охраны и адвоката), ему вменили фиктивное трудоустройство его сестры в КГУ. По данным следствия, ущерб от действий экс-руководителя вуза составил 2,6 млн рублей. Прокурор просил назначить Ерихову наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскать с него в пользу университета 2,5 млн рублей.