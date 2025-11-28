Жительницу Кургана оштрафовали за оскорбление педагога в мессенджере
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Кургане прокуратура привлекла к административной ответственности местную жительницу за оскорбление педагога. Инцидент произошел в ходе переписки в мессенджере. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
По данным прокуратуры, педагог одной из образовательных организаций Кургана обратился с жалобой на нарушение его прав. В ходе проверки выяснилось, что родитель одного из учеников в переписке в мессенджере Telegram высказала в адрес учителя оскорбительные слова, которые противоречат нормам морали и нравственности. «В силу закона полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) отнесены к компетенции прокурора и рассматриваются мировыми судьями», — отметили в telegram-канале прокуратуры. В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ.
В результате рассмотрения женщина была признана виновной. Она подверглось административному наказанию в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.
Ранее в суд было направлено уголовное дело против 59-летней женщины, которая, работая главным бухгалтером в техникуме, присвоила более 1,8 миллиона рублей. Сейчас прокуратура привлекла к административной ответственности жительницу Кургана за оскорбление педагога в мессенджере.
