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Главные новости Курганской области
11:30  10 января 2018 4

В Зауралье браконьеры сожгли автомобиль и оружие, чтобы скрыть улики

Клипарт. Охота. Челябинск, зима, мороз, охотник
Нарушителям грозят уголовная ответственность и крупные штрафыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 по 8 января в зауральских лесах браконьеры незаконно добыли десять косуль, восемь лосей, три глухаря и два зайца. У нелегальных охотников в эти дни изъято 11 единиц оружия, сообщает департамент природных ресурсов Курганской области.

Самую большую активность охотники проявили 3 января. В этот день в Белозерском районе была задержана группа браконьеров из Тюмени, которыми незаконно застрелили три косули. Сотрудниками департамента изъято легальное гладкоствольное оружие, возбуждено уголовное дело. В Далматовском районе также 3 января незаконно добыты две косули и два лося. Нарушители установлены, изъято два ружья. В это же время в Катайском районе незаконно добыты пять лосей. Чтобы избежать ответственности, браконьеры подожгли автомобиль вместе с оружием. Тем не менее их личности установлены.

Основательно подготовились к охоте 7 января жители Юргамышского района. Им удалось застрелить двух косуль. При задержании у них было изъято нелегальное гладкоствольное ружье, 10 радиостанций, фотоловушки, автомобиль.

Всем задержанным грозит не только материальная, но и уголовная ответственность. Сумма штрафа за одну косулю, незаконно добытую в заказнике, на сегодняшний день достигает 100 тысяч рублей, за одного лося — 200 тысяч рублей. Нарушителям также грозит конфискация оружия и лишение права охоты.

Татьяна Жаткина
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