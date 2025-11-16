Дом загорелся в Кургане на улице Профсоюзной. Видео
16 ноября 2025 в 16:03
Пожарные тушат возгорание в Кургане
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане на улице Профсоюзной горит жилой дом. Его уже тушат пожарные. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Страшный пожар на улице Профсоюзная, горит дом. На месте работают пожарные», — сообщили курганцы.
В управление МЧС России по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Продолжение после рекламы
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал