Происшествия

Пожары

Дом загорелся в Кургане на улице Профсоюзной. Видео

16 ноября 2025 в 16:03
Пожарные тушат возгорание в Кургане

Пожарные тушат возгорание в Кургане

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане на улице Профсоюзной горит жилой дом. Его уже тушат пожарные. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Страшный пожар на улице Профсоюзная, горит дом. На месте работают пожарные», — сообщили курганцы.

В управление МЧС России по региону направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

