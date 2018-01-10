{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
Главные новости Москвы
11:50  10 января 2018 6

Насильник Шурыгиной досрочно вышел на свободу: «Эмоции зашкаливают». ВИДЕО

Вместо восьми лет насильник Шурыгиной отсидел только годФото: Instagram Дианы Шурыгиной

Сделавший знаменитой Диану Шурыгину насильник вышел на свободу. В местах заключения он провел чуть больше года вместо изначально вменявшихся ему восьми лет.

По словам Сергея Семенова, он счастлив, что оказался на свободе. В своем интервью телеграм-каналу Mash он поделился первыми впечатлениями: «Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле».

Семенов был осужден в декабре 2016 года. Он обвинялся в изнасиловании 16-летней Дианы Шурыгиной, когда та была в нетрезвом состоянии. Девушка впоследствии рассказала подробности инцидента в ток-шоу на центральном телеканале, после чего стала звездой соцсетей.

Изначально Семенова осудили на 8 лет лишения свободы, после чего срок ему был сокращен до 3,5 года, напоминает Утро.ру. В течение 2017 года семья молодого человека собирала многочисленные справки и ходатайства, чтобы добиться его освобождения по УДО.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Семенову сократили срок и он готовится выйти из колонии.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров