Сделавший знаменитой Диану Шурыгину насильник вышел на свободу. В местах заключения он провел чуть больше года вместо изначально вменявшихся ему восьми лет.
По словам Сергея Семенова, он счастлив, что оказался на свободе. В своем интервью телеграм-каналу Mash он поделился первыми впечатлениями: «Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле».
Семенов был осужден в декабре 2016 года. Он обвинялся в изнасиловании 16-летней Дианы Шурыгиной, когда та была в нетрезвом состоянии. Девушка впоследствии рассказала подробности инцидента в ток-шоу на центральном телеканале, после чего стала звездой соцсетей.
Изначально Семенова осудили на 8 лет лишения свободы, после чего срок ему был сокращен до 3,5 года, напоминает Утро.ру. В течение 2017 года семья молодого человека собирала многочисленные справки и ходатайства, чтобы добиться его освобождения по УДО.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Семенову сократили срок и он готовится выйти из колонии.