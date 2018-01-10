13:34 10 января 2018 1

Заболевание жителя ХМАО, которое можно было диагностировать и вылечить на ранней стадии, перешло в крайнюю форму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медики Березовского района ХМАО не смогли вовремя обнаружить у местного жителя онкологическое заболевание, а после того, как болезнь дошла до четвертой стадии, распространили информацию о произошедшем среди посторонних лиц. Родственники пострадавшего мужчины возмущены происходящим и обратились с жалобой в Минздрав России через проект в соцсетях «Послушайте, доктор».

Как объясняет ситуацию дочь югорчанина Соня Иванова, врачи не смогли диагностировать болезнь и семья узнала, с чем столкнулась, только в ходе платных дополнительных обследований в Тюмени.

«С транспортом у нас туго. Просили помощи у больницы для транспортировки, на что нам ответили: „Будь у вас кровотечение, мы бы отправили вас прямо сейчас… Какая разница — неделей раньше, неделей позже“. Дали направление в Ханты-Мансийск на конец декабря. Время и так поджимает. Решили действовать своими силами. Через Березово и Белоярский добрались до Тюмени. Здесь уже начали обследоваться платно. Поставили диагноз. Сейчас ждем результатов анализов. Болезнь затянута до такой степени, что под сомнением лечение в принципе», — говорит дочь мужчины.

Жителю Игрима оказывается помощь, но может быть уже слишком поздно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Побывав в онкодиспансере, семья направила районным медикам выписку. «Мне позвонили из больницы и сказали: „Вы же понимаете, что шансов нет? Вы уж извините, пожалуйста, ну просмотрели мы, наверное“. А сегодня мы узнаем, что одному из пациентов врач просто так рассказал на приеме о состоянии здоровья моего папы. Это вопиющее безобразие! Где этика и деонтология (учение о проблемах морали и нравственности — ред.), которую преподают с самого первого курса в наших медвузах?» — продолжает Соня Иванова.

В департаменте здравоохранения Югры «URA.RU» не смогли подтвердить либо опровергнуть приведенные Соней Ивановой сведения, сославшись на запрет разглашения врачебной тайны и персональных данных конкретного пациента. Однако в ведомстве заявили, что проведут служебную проверку и накажут виновных лиц, если факты нарушения прав пациентов будут найдены.

Тем временем ситуацию со ссылкой на главврача Игримской районной больницы Аркадия Тихомирова прокомментировали в проекте «Послушайте, доктор». В частности, были проведены собеседования с супругой и дочерью пациента, им была оказана психологическая поддержка. Ход лечения мужчины взят под контроль. «Проведен ретроспективный анализ хода обследования и лечения пациента в условиях районной больницы, и в целях недопущения впредь подобных фактов принимаются меры организационного и административного характера», — сказано в сообщении за подписью Тихомирова.

Это не первый конфликт, произошедший между медиками Березовского района и пациентами. Ранее курьезный случай произошел в Березово, где сотрудник школы-интерната в ходе планового медосмотра не смог пройти психиатра-нарколога. Врач заявил, что подозревает у пациента «неизвестное расстройство личности либо алкоголизм», намекнув, что ранее мужчина вел себя как психопат. Как удалось выяснить «URA.Ru», между пациентом и доктором ранее мог произойти конфликт из-за женщины. По версии очевидцев, в феврале 2016 года оба мужчины отдыхали на местной турбазе Сорни Сэй, где психиатру приглянулась жена сотрудника школы. Вечеринка переросла в выяснение отношений и потасовку между сотрудниками интерната и медиками районной больницы.

Известно, что в этот день главврач больницы получил перелом ноги.