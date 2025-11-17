Логотип РИА URA.RU
В Сургуте прорвало канализацию в подземном паркинге многоэтажки. Видео

17 ноября 2025 в 14:46
Поземный паркинг ЖК затопило водой из канализации

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сургутском ЖК «Александрия» на улице Крылова, 38 затопило подземный паркинг из-за прорыва канализации. Инцидент произошел уже второй раз за текущий год, рассказали URA.RU жильцы многоэтажки.

«Все выходные паркинг заливало отходами из канализации. Вонь стоит невыносимая, воды по колено. Первый раз прорыв был в феврале, и вот — опять! Из закрытого паркинга все перетекло в открытый, к машинам подойти невозможно, а спецслужбы не предприняли никаких действий», — рассказал один из жителей дома.

Сургутяне считают, что прорыв трубы случился из-за забитого участка канализационной магистрали в районе улицы Аэрофлотской. По словам жильцов многоэтажки, многие собираются подать жалобу в прокуратуру на Горводоканал.

В пресс-службу СГМУП «ГВК» дозвониться не удалось. На почту направлен официальный запрос, ответ на него ожидается.

