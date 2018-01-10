Полиция Красноярска задержала водителя, перевозившего детей в багажнике. Мужчина пытался таким способом сэкономить время и деньги.
Мужчину задержали в Ленинском районе Красноярска. «В салоне транспортного средства находились трое взрослых и двое детей до 5 лет. Когда автоинспекторы попросили водителя открыть багажник, он начал заметно нервничать — оказалось, что в багажном отделении он перевозил еще двоих детей. Мужчина пояснил, что таким способом он хотел отвезти всех членов своей семьи на елку», — цитирует ТАСС пресс-службу краевого МВД.
Водителю выписали два штрафа. Первый — за превышение количества пассажиров, второй — за нарушение правил перевозки детей. Сумма обоих наказаний составила 3,5 тысячи рублей.