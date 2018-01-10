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10 января 2018
Главные новости Москвы
14:29  10 января 2018 1

Сибиряк привез детей на праздничную елку в багажнике. ВИДЕО

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, елка, новый год
Мужчина устроил детям приключение перед встречей с Дедом МорозомФото: Дарья Попова © URA.RU

Полиция Красноярска задержала водителя, перевозившего детей в багажнике. Мужчина пытался таким способом сэкономить время и деньги.

Мужчину задержали в Ленинском районе Красноярска. «В салоне транспортного средства находились трое взрослых и двое детей до 5 лет. Когда автоинспекторы попросили водителя открыть багажник, он начал заметно нервничать — оказалось, что в багажном отделении он перевозил еще двоих детей. Мужчина пояснил, что таким способом он хотел отвезти всех членов своей семьи на елку», — цитирует ТАСС пресс-службу краевого МВД.

Водителю выписали два штрафа. Первый — за превышение количества пассажиров, второй — за нарушение правил перевозки детей. Сумма обоих наказаний составила 3,5 тысячи рублей.

Игорь Чукреев
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