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Главные новости Тюменской области
16:38  10 января 2018 0

Главу Тобольска просят спасти детей, каждый день рискующих жизнью

Клипарт. город Екатеринбург, дорожный знак, осторожно дети
Такие знаки горожане просят установить на опасной дороге рядом со школойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тоболяки попросили обезопасить школьников, которые каждый день рискуют жизнью. Жители 7 А микрорайона написали письмо главе администрации Тобольска Владимиру Мазуру и начальнику областной ГИБДД Михаилу Киселеву. Люди хотят, чтобы на дороге рядом с местной школой, где трассу переходят ученики, появились «лежачие полицейские», предупреждающие знаки и нормальное освещение.

Заседание по реформе МСУ при полпреде УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, мазур владимир
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Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Как говорится в письме (текст есть в распоряжении редакции), в 2015 году в 7 А микрорайоне Тобольска отремонтировали дорогу, которая проходит напротив дома №3. «Эта дорога идет через весь микрорайон от Комсомольского проспекта до улицы Семена Ремезова, — написали тоболяки. — И, несмотря на то, что здесь должно быть ограничение скорости, водители скорость не ограничивают и мчатся с огромной скоростью. Через эту дорогу, возле дома №3, есть тропинка, ведущая на территорию школы, место опасное».

В письме отмечается, что 1 сентября на этом участке водитель, который несся с огромной скоростью, едва не сбил троих детей. «В этом году была накатана искусственная неровность, но совершенно не в том месте, где переходят дорогу дети», — пишут горожане. Они отмечают, что водители не сбавляют на опасном участке скорость, а зимой из-за сугробов на обочинах школьников и вовсе не видно.

«Мы просим, чтобы в этих местах дорожники накатали неровности (по типу „лежачих полицейских“), напротив входов и проходов на территорию школы, а также нарисовали на асфальте и установили знаки, предупреждающие о детях и переходе», — попросили авторы письма главу администрации Тобольска Владимира Мазура.

При этом в декабре губернатор Тюменской области Владимир Якушев, рассказывая о традиционном годовом рейтинге муниципалитетов, определил Тобольск на предпоследнее место в списке. Он рекомендовал руководству города сконцентрироваться.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе администрации Тобольска, письмо жителей микрорайона было не единственным, и меры уже приняты. «Сигналы по этому вопросу от жителей ближайших домов поступали неоднократно, в настоящее время там уже установлены искусственные неровности, и в ближайшее время будут установлены знаки „Внимание, дети!“, — рассказали в пресс-службе. — Что касается освещения, то вопрос также будет проработан. Там будет заказана проектно-сметная документация, проведены все необходимые действия, чтобы это сделать. Освещение будет сделано обязательно. Вопрос на контроле».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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