Туристический бренд Ямала продадут за долги

16:02 10 января 2018 0

Судебные тяжбы тянутся уже два года, а туркомплекс «Ямалкан» пустует Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Туристический комплекс «Ямалкан» будет выставлен на торги и продан для погашения долгов его владельцев — компании АНО «КАН», которая сейчас находится в стадии банкротства. В данный момент идет оценка имущества компании, — рассказала «URA.RU» арбитражный управляющий Юлия Пустырникова. Отчет управляющего о состоянии дел и стоимости имущества банкрота будет рассмотрен на заседании ямальского арбитражного суда в апреле этого года.

Напомним, комплекс «Ямалкан» закрылся перед новогодними праздниками ровно два года назад. Ему предшествовали многочисленные скандалы с клиентами и долги по зарплате перед персоналом, а также поломки оборудования, без которого комплекс не мог функционировать. Тогда же начались судебные тяжбы и власти региона заявили, что туристический бренд Ямала «превратили в кабак».

Деньги на строительство комплекса в сумме 350 млн рублей, напомним, компания получила в качестве субсидии из бюджета Ямала. Позже счетная палата округа выявила нарушения в использовании субсидии и отсудила у АНО «КАН» 250 млн. Подробнее об этом процессе агентство рассказывало ранее. Ямальские власти также заявляли, что надеются получить комплекс «Ямалкан» в счет оплаты этого долга и даже рассказывали о планах превратить его в центр патриотического воспитания. Пока что окружное правительство не получило от АНО «КАН» ни денег, ни какого-либо имущества.

Свои права на комплекс заявила и компания «Партнер групп», которая его строила и впоследствии арендовала. Им АНО «КАН» задолжала около 450 млн рублей. Компания также была готова принять «Ямалкан» со всем имуществом в качестве уплаты долгов. Но не добившись желаемого, «Партнер групп» в октябре 2017-го инициировал процедуру банкротства в отношении АНО «КАН».

Получить комментарии представителей АНО «КАН» на момент публикации не удалось. Все общедоступные номера телефонов компании не работают. Свой офис в Салехарде компания ликвидировала.