Женщину без рук обвинили в воровстве перчаток

19:38 10 января 2018 3

Охрана заявила, что кражу зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В магазине Сыктывкара охранники обвинили покупательницу — инвалида без рук, в том, что она якобы украла перчатки, сообщает местный портал «Proгород». Инцидент произошел в гипермаркете «Июнь».

Женщина приехала в торговый центр с мужем. Там супруги набрали полную корзину покупок, в том числе — перчатки для сына. На кассе к ним подошел охранник и потребовал, чтобы женщина, у которой вместо кистей протезы, сняла свои перчатки. Как пояснил ЧОПовец, камеры видеонаблюдения засняли, как покупательница вошла в магазин без перчаток, а выходит с ними на руках. Представить видеодоказательство при этом он отказался.

«Я с трудом отстегнула протезы, показала им перчатки и буквально вылетела из торгового зала. Никто из охранников даже не попытался меня догнать и извиниться», — пожаловалась женщина.

Вместе с тем, подобное поведение может расцениваться как унижение человеческого достоинства. Предусмотрено наказание по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) до пяти лет лишения свободы, отмечает Life.ru. Позже руководство гипермаркета принесло покупательнице свои извинения и заверило, что охранник уволен.