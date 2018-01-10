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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
19:38  10 января 2018 3

Женщину без рук обвинили в воровстве перчаток

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, охрана, видеонаблюдение, внимание, скрытая камера
Охрана заявила, что кражу зафиксировала камера видеонаблюденияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В магазине Сыктывкара охранники обвинили покупательницу — инвалида без рук, в том, что она якобы украла перчатки, сообщает местный портал «Proгород». Инцидент произошел в гипермаркете «Июнь».

Женщина приехала в торговый центр с мужем. Там супруги набрали полную корзину покупок, в том числе — перчатки для сына. На кассе к ним подошел охранник и потребовал, чтобы женщина, у которой вместо кистей протезы, сняла свои перчатки. Как пояснил ЧОПовец, камеры видеонаблюдения засняли, как покупательница вошла в магазин без перчаток, а выходит с ними на руках. Представить видеодоказательство при этом он отказался.

«Я с трудом отстегнула протезы, показала им перчатки и буквально вылетела из торгового зала. Никто из охранников даже не попытался меня догнать и извиниться», — пожаловалась женщина.

Вместе с тем, подобное поведение может расцениваться как унижение человеческого достоинства. Предусмотрено наказание по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) до пяти лет лишения свободы, отмечает Life.ru. Позже руководство гипермаркета принесло покупательнице свои извинения и заверило, что охранник уволен.

Рита Теркина
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