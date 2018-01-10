Депутаты Госдумы отказались помогать малоимущим россиянам

22:30 10 января 2018 4

Нищие россияне останутся без поддержки государства Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме отклонили законопроект фракции КПРФ о социальной помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Предполагалось, что малоимущие граждане страны смогут рассчитывать на ежемесячную помощь за счет средств федерального бюджета.

В законопроекте коммунистов указывалось, что получателями выплат могли стать россияне, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3. Как уточняет РИА «Новости», на карту этим людям ежемесячно предлагалось перечислять деньги, на которые можно приобрести продукты питания, лекарства, оплатить товары и услуги согласно перечню, утвержденному правительством страны.

Депутаты посчитали, что законопроект КПРФ противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти. Проект рассмотрели на первом заседании весенней сессии Госдумы.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что в стране нет бедных пенсионеров. Руководство фонда считает, что все пожилые люди получают от государства сумму не ниже прожиточного минимума пенсионера (на конец 2017 года он составлял 8 540 рублей). В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова, отмечала, что более 22 миллионов россиян получают доход ниже официального прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности.