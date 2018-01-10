{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
22:30  10 января 2018 4

Депутаты Госдумы отказались помогать малоимущим россиянам

Морг, увольнение, безработица, эмоции, попрошайка, нищий, нет денег
Нищие россияне останутся без поддержки государстваФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

В Госдуме отклонили законопроект фракции КПРФ о социальной помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Предполагалось, что малоимущие граждане страны смогут рассчитывать на ежемесячную помощь за счет средств федерального бюджета.

В законопроекте коммунистов указывалось, что получателями выплат могли стать россияне, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3. Как уточняет РИА «Новости», на карту этим людям ежемесячно предлагалось перечислять деньги, на которые можно приобрести продукты питания, лекарства, оплатить товары и услуги согласно перечню, утвержденному правительством страны.

Депутаты посчитали, что законопроект КПРФ противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти. Проект рассмотрели на первом заседании весенней сессии Госдумы.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что в стране нет бедных пенсионеров. Руководство фонда считает, что все пожилые люди получают от государства сумму не ниже прожиточного минимума пенсионера (на конец 2017 года он составлял 8 540 рублей). В свою очередь глава Счетной палаты Татьяна Голикова, отмечала, что более 22 миллионов россиян получают доход ниже официального прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров