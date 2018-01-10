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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
23:19  10 января 2018 1

В случае отказа — увольнение. Работодателям разрешат проверять сотрудников на пьянство

Клипарт. ЯНАО , бомж, бездомный, бродяга, алкоголик
Сотрудников, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, будут увольнятьФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работодатели смогут направлять подозреваемых в пьянстве работников на медицинское освидетельствование, а если работник откажется проходить эту процедуру, то руководство получит полное право его уволить. Такой законопроект предложено рассмотреть Госдуме.

Как следует из документа, авторами которого стали члены Совета Федерации, направление на медицинское освидетельствование работнику должно будет вручаться «под роспись», после этого он должен прибыть к врачам на процедуру в течение двух часов, передает телеканал 360. Отказ от проверки будет равносилен признанию в опьянении, и такого сотрудника можно будет уволить по статье. Подчеркивается, что работодатель сможет уволить сотрудника за появление на работе в пьяном виде и в нерабочее время.

По мнению авторов законопроекта, такая мера поможет снизить риск травматизма на рабочем месте, уменьшить количество употребляемого алкоголя и наркотиков, а также повысит уровень здоровья населения и продлит людям жизнь.

В Трудовом кодексе и сейчас закреплено право нанимателя разорвать рабочий договор в одностороннем порядке за появление сотрудника на работе пьяным, но сенаторы считают, что по факту работодатель такой возможности лишен. Доказать факт пьянства с привлечением свидетелей, видеозаписей и показаний алкотестеров, как это требует закон в нынешнем виде, практически невозможно.

Нина Калинина
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