03:01 11 января 2018 0

Под завалами остались личные вещи мужчины и вся бытовая техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Уфы Фарит Шайнуров, вернувшийся из командировки, обнаружил, что его дом снесли. Под завалами здания остались личные вещи мужчины, а также вся бытовая техника.

Как сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте», Шайнурова никто не предупреждал о планируемом сносе дома, поэтому все имущество осталось внутри, пока мужчина находился в командировке. Произошедшее пострадавший назвал «беспределом».

Примечательно, что рядом со снесенным домом строится новая многоэтажка, однако представитель застройщика полностью отрицает причастность к сносу частного дома. Он уверяет, что не стал бы сносить дом без ведома хозяев, так как это «не входит в его компетенцию». В настоящее время оставшийся без жилья мужчина проживает у родственников и пытается найти виновных в этой неприятной ситуации.