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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
03:01  11 января 2018 0

«Беспредел». Дом жителя Уфы снесли, пока он находился в командировке. ВИДЕО

Снесенный дом на Расковой, 44. Екатеринбург, руины, снонс дома
Под завалами остались личные вещи мужчины и вся бытовая техникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Уфы Фарит Шайнуров, вернувшийся из командировки, обнаружил, что его дом снесли. Под завалами здания остались личные вещи мужчины, а также вся бытовая техника.

Как сообщает паблик Mash в социальной сети «ВКонтакте», Шайнурова никто не предупреждал о планируемом сносе дома, поэтому все имущество осталось внутри, пока мужчина находился в командировке. Произошедшее пострадавший назвал «беспределом».

Примечательно, что рядом со снесенным домом строится новая многоэтажка, однако представитель застройщика полностью отрицает причастность к сносу частного дома. Он уверяет, что не стал бы сносить дом без ведома хозяев, так как это «не входит в его компетенцию». В настоящее время оставшийся без жилья мужчина проживает у родственников и пытается найти виновных в этой неприятной ситуации.

Александр Черноскутов
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