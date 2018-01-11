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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:51  11 января 2018 20

«В сексуальной позе, с бутылкой в руках». Сотрудница полиции на Урале выложила в Сеть откровенные снимки. ФОТО

Майор Дударева постила слишком личные фотографии, не задумываясь о том, что это может вызвать скандалФото: со страницы Анастасии Дударевой во «ВКонтакте»

Участковый уполномоченный из Алапаевска, майор полиции Анастасия Дударева, выкладывала в соцсетях фото фривольного характера — информацию об этом опубликовала известная в Екатеринбурге пиарщица и блогер Валентина Гофенберг. Свой пост она сопроводила фотографиями, скачанными со страницы дамы-полицейского — там Дударева была в нижнем белье или в халате, в различных позах сексуального характера, а также с бутылкой коньяка в обнимку.

В силовом главке довольно жестко отреагировали на скандал вокруг дамы-полицейского. «О данном факте мной доложено руководству регионального полицейского главка, — рассказал изданию руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — ВРИО начальника ГУ МВД области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поручил управлению по работе с личным составом провести служебную проверку и дать принципиальную оценку любительнице делать фотосессии в обнимку с алкоголем. Кроме того, руководителям всех территориальных ОВД поставлена задача провести со всем личным составом без исключения дополнительные занятия по этичному поведению как на службе, так и в быту. О том, что можно, в соответствии с законом „О полиции“, а на что наложено табу».

Получить комментарий самой девушки-полицейского не удалось: она не ответила на сообщение в соцсети. Между тем несколько часов назад наиболее «показательные» фотографии исчезли из альбомов на ее странице. Известно, что Анастасия — потомственный полицейский: ее отец Александр Шестаков служил в том же Алапаевском ОВД и вышел на пенсию в звании майора.

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Фото: со страницы Анастасии Дударевой во «ВКонтакте»

Андрей Гусельников
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