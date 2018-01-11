11:51 11 января 2018 20

Майор Дударева постила слишком личные фотографии, не задумываясь о том, что это может вызвать скандал Фото: со страницы Анастасии Дударевой во «ВКонтакте»

Участковый уполномоченный из Алапаевска, майор полиции Анастасия Дударева, выкладывала в соцсетях фото фривольного характера — информацию об этом опубликовала известная в Екатеринбурге пиарщица и блогер Валентина Гофенберг. Свой пост она сопроводила фотографиями, скачанными со страницы дамы-полицейского — там Дударева была в нижнем белье или в халате, в различных позах сексуального характера, а также с бутылкой коньяка в обнимку.

В силовом главке довольно жестко отреагировали на скандал вокруг дамы-полицейского. «О данном факте мной доложено руководству регионального полицейского главка, — рассказал изданию руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — ВРИО начальника ГУ МВД области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поручил управлению по работе с личным составом провести служебную проверку и дать принципиальную оценку любительнице делать фотосессии в обнимку с алкоголем. Кроме того, руководителям всех территориальных ОВД поставлена задача провести со всем личным составом без исключения дополнительные занятия по этичному поведению как на службе, так и в быту. О том, что можно, в соответствии с законом „О полиции“, а на что наложено табу».

Получить комментарий самой девушки-полицейского не удалось: она не ответила на сообщение в соцсети. Между тем несколько часов назад наиболее «показательные» фотографии исчезли из альбомов на ее странице. Известно, что Анастасия — потомственный полицейский: ее отец Александр Шестаков служил в том же Алапаевском ОВД и вышел на пенсию в звании майора.