В тюменской поликлинике пенсионер умер в очереди к врачу

Пожилой мужчина умер в тюменской поликлинике №13. Местный департамент здравоохранения утверждает, что 74-летний мужчина даже не успел снять верхнюю одежду: у него случился сердечный приступ. Насколько велика была очередь в регистратуру, в департаменте не уточняют.
«Специалисты 13-й поликлиники стали оказывать пациенту первую помощь, так как пульс у тюменца отсутствовал. В 9.16 медики вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла на место ЧП через 8 минут и констатировала остановку сердца и дыхания у пациента. Несмотря на попытки врачей спасти мужчину (его реанимировали в течение получаса), пенсионер скончался», — сообщила «URA.RU» Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что ранее пенсионер уже перенес два инфаркта.