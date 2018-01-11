{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
13:56  11 января 2018 1

В тюменской поликлинике пенсионер умер в очереди к врачу

Областная больница №4. Ишим, очередь , регистратура, больница №4
У пожилого человека случился сердечный приступФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пожилой мужчина умер в тюменской поликлинике №13. Местный департамент здравоохранения утверждает, что 74-летний мужчина даже не успел снять верхнюю одежду: у него случился сердечный приступ. Насколько велика была очередь в регистратуру, в департаменте не уточняют.

«Специалисты 13-й поликлиники стали оказывать пациенту первую помощь, так как пульс у тюменца отсутствовал. В 9.16 медики вызвали бригаду скорой помощи, которая прибыла на место ЧП через 8 минут и констатировала остановку сердца и дыхания у пациента. Несмотря на попытки врачей спасти мужчину (его реанимировали в течение получаса), пенсионер скончался», — сообщила «URA.RU» Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ранее пенсионер уже перенес два инфаркта.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров