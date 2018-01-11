В Кетовском районе Курганской области завели уголовное дело на председателя местной думы Василия Корепина. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия документа есть в распоряжении редакции) говорится, что 1 июля и 3 октября 2016 года между ООО «Энергосфера», директором которого являлся Корепин, и Каширинским сельсоветом были заключены договоры на выполнение грейдирования земли и уборки снега.
В период с 30 сентября по 29 декабря 2016 года подозреваемый, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего хищения путем обмана бюджетных средств и незаконного личного обогащения» подготовил акты приемки работ и подписал их со стороны своей фирмы, хотя по факту обязательства выполнены не были. Затем Василий Корепин ввел в заблуждение главу Каширинского сельсовета, который, доверяя депутату, подписал акты приемки и перечислил оплату за них 29 декабря.
Ущерб бюджету был нанесен в размере 197 тысяч рублей. Незаконно полученным деньгами представитель власти распорядился по собственному усмотрению.
Уголовное дело против Василия Корепина возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ, судебное делопроизводство ведется в особом порядке, так как подозреваемый является действующим депутатом Кетовской районной думы пятого созыва. Ранее в следственном управлении СК РФ по Курганской области «URA.RU» отказались подтвердить информацию о том, что в отношении Василия Корепина расследуют уголовное дело.