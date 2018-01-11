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Главные новости Челябинской области
17:48  11 января 2018 1

На Урале вандалы забросали снегом Вечный огонь

Город в снегу. Курган, вечный огонь, аллея славы, замерзшие цветы
Работа мемориала была восстановлена спустя несколько часовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Коркино Челябинской области вандалы потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Задержать нарушителей на месте не удалось, но их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел вечером 10 января. Двое несовершеннолетних хулиганов закидали мемориал снегом и скрылись с места происшествия. Проделки вандалов пришлось исправлять работникам газовой службы: благодаря их усилиям Вечный огонь вновь вспыхнул спустя несколько часов. «Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются подозреваемые. Записи с камер видеонаблюдения изучаются», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вечный огонь в Коркино становится жертвой вандалов не впервые. Осенью 2016 года двое школьников при помощи пластиковой бутылки перекрыли подачу газа к мемориалу, напоминает «Первый Областной». Впоследствии хулиганы заявили, что не ничего не знали об исторической значимости объекта. В другом южноуральском городе — Златоусте, — на мемориал погибших в Великой Отечественной неоднократно устраивала «набеги» несовершеннолетняя пироманка.

Сергей Макеев
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