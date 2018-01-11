20:42 11 января 2018 0

Фонд поколений — один из самых амбициозных проектов правительства губернатора Александра Филипенко (в центре) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Найдена брошюра Фонда поколений, которую правительство ХМАО раздавало в начале 2000-х годов роженицам в больницах. Именно этот буклет породил легенду о «родовых сертификатах», якобы гарантировавших югорской молодежи по достижению совершеннолетия многомиллионные выплаты. В реальности, никаких иных документов, ваучеров, расписок, на руки югорчанам не выдавалось.

Фотокопию брошюры опубликовало местное информационное агентство «Муксун.фм» со ссылкой на одну из югорских родительниц. Цветной буклет рассказывает о соответствующем законе, принятом окружной Думой. Ранее учрежденный Фонд поколений обязывался зарезервировать на каждого ребенка сумму в объеме 20 минимальных зарплат, на которую ежегодно, до достижения совершеннолетия, должны были начисляться проценты. В зависимости от успеха инвестиционной деятельности фонда авторы проекта (правительство первого губернатора ХМАО Александра Филипенко) обещали выплаты от 100 тыс. рублей до нескольких миллионов.

Способы потратить деньги также были оговорены. Это оплата обучения, лечения, покупка жилья. В случае, если молодой югорчанин не использовал «подъемные» до достижения 25-летия, деньги снова должны были возвращаться в фонд. На последней странице брошюры была опубликована рубрика «Вопрос-ответ». В частности, заявлялось, что гарантом исполнения закона выступают органы государственной власти региона. «Это максимально возможная гарантия в сегодняшних условиях», — убеждали югорские власти в буклете 18-летней давности.

1/4 Пресловутые «родовые ваучеры» оказались всего лишь памятками Фото: ИА «Муксун.фм»

Среди населения ХМАО данные памятки расценивались как гарантийный документ. Во многом этому способствовала параллельно запущенная информационная кампания, в ходе которой родителям объяснялось, что выданную брошюру нужно сохранить, а через 18 лет наряду со сведениями из паспортной службы предоставить для получения выплаты. «Где взять документ о том, что выплаты распространяются конкретно на моего ребенка? Ответ — документом является непосредственно закон. Рекомендуется обзавестись экземпляром закона», — сказано в рубрике «Вопрос-ответ».

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» генеральный директор Фонда поколений Анатолий Киселев, никаких упоминаний о реальных гарантийных бумагах в документации учреждения нет. «Если бы выдавались сертификаты либо ваучеры, это бы учитывалось в бухгалтерской отчетности фонда. Но ничего подобного нет. Возможно, это была просто какая-то рекламная или политическая кампания. Точнее сказать не могу, в то время я не возглавлял фонд», — комментирует Кисилев.

Комарова решила заменить обещания предшественников на 5 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

О том, что реестр получателей не ведется, сказано и в самой памятке. В брошюре говорится: поименный реестр составляется не в годы рождения детей, а в годы достижения им 18-летия, дабы не утруждать органы ЗАГС дополнительной бумажной волокитой.

Летом 2017 года правительство Югры, возглавляемое Натальей Комаровой, приняло решение упразднить закон и ликвидировать Фонд поколений. Официально причиной было названо несоответствие старых положений современным требованиям федерального законодательства, но реальная причина заключалась в другом — у фонда не было возможности осуществлять выплаты. Инвестиционный проект, для которого структуре были переданы активы на сумму почти 13 млрд рублей, не удался.

В нынешних кризисных реалиях (цены на нефть, о которых во многом зависит состояние бюджета региона, существенно изменились) Наталья Комарова нашла способ частично выполнить обязательства предшественника — выплатить по 5 тысяч рублей каждому жителю Югры, родившемуся после 1 января 1993 года. По состоянию на 9 января за получением этой выплаты обратились почти 6,5 тысячи человек.