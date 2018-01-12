Названо имя главного по кадрам в Кремле после выборов

В администрации президента РФ появится новый ответственный за кадровые вопросы. Им может стать Алексей Серегин — заместитель нынешнего главного кадровика Кремля Антона Федорова. Считается, что данный пост получит особое значение после президентских выборов 2018 года.
Биография и образование 54-летнего Серегина не раскрываются, пишет «Коммерсант». По мнению собеседников агентства, это указывает на то, что он является выходцем из силовых структур. На работу в Кремль он перешел с поста главы управделами Госдумы в 2016 году.
В Госдуме Серегина называют реализатором политической воли бывшего спикера думы Сергея Нарышкина (ныне директора Службы внешней разведки РФ). Отмечается его тесное взаимодействие с Федеральной службой охраны (ФСО). Роль главного кадровика АП станет заметной после 18 марта текущего года, когда на федеральном уровне начнутся серьезные перестановки.