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12 января 2018
Главные новости Москвы
08:41  12 января 2018 7

Россиянам запретили отдыхать в Египте

Клипарт, закат, море, пальма, египет
Хургада и Шарм-эль-Шейх пока недоступны для российских туристовФото: Алена Полозова © URA.RU

Российские туристы не смогут в ближайшее время попасть на египетские курорты. Туроператорам разрешено формировать путевки только на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Ростуризма.

В ведомстве заявили, что «продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента».

Запрет распространяется и на перевозки туристов автобусами на популярные египетские курорты. Так что Хургада и Шарм-эль-Шейх пока недоступны для россиян.

Как напоминает телеканал 360, прямые перелеты из России в Египет запретили осенью 2015 года, после теракта на борту российского самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

2 января 2018 года Владимир Путин своим указом возобновил регулярное авиасообщение с Египтом. Однако самолеты из России теперь будут летать исключительно в Каир (перевозить российских туристов будут «Аэрофлот» и Egiptair), рейсов в другие города страны нет. Из столицы Египта до Хургады — 450 км, до Шарм-эль-Шейха — больше 500 км.

Наталья Володина
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