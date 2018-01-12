Россиянам запретили отдыхать в Египте

Российские туристы не смогут в ближайшее время попасть на египетские курорты. Туроператорам разрешено формировать путевки только на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Ростуризма.
В ведомстве заявили, что «продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента».
Запрет распространяется и на перевозки туристов автобусами на популярные египетские курорты. Так что Хургада и Шарм-эль-Шейх пока недоступны для россиян.
Как напоминает телеканал 360, прямые перелеты из России в Египет запретили осенью 2015 года, после теракта на борту российского самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.
2 января 2018 года Владимир Путин своим указом возобновил регулярное авиасообщение с Египтом. Однако самолеты из России теперь будут летать исключительно в Каир (перевозить российских туристов будут «Аэрофлот» и Egiptair), рейсов в другие города страны нет. Из столицы Египта до Хургады — 450 км, до Шарм-эль-Шейха — больше 500 км.