Telegraph: США готовы признать Крым и Донбасс, «прямое предложение» озвучат Путину

По словам Трампа, Уиткофф может прибыть в Москву на следующей неделе Фото: Official White House / Shealah Craighead

США рассматривают возможность признания контроля России над Крымом и Донбассом в обмен на заключение соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, именно для этого глава Белого дома Дональд Трамп отправил в Российскую Федерацию спецпредставителя Стива Уиткоффа. Как сообщает The Telegraph, задачей Уиткоффа является передача «прямого предложения» президенту России Владимиру Путину. По информации источников, в поездке в Москву его будет сопровождать Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа.

«США готовы признать контроль России над Крымом, <...> чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий. Именно с этой целью американский президент Дональд Трамп направил в Россию своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Он должен сделать „прямое предложение“ российскому президенту Владимиру Путину», — сказано в материале The Telegraph.

По мнению собеседников издания, Соединенные Штаты могут пойти на признание территорий, невзирая на опасения европейских союзников Украины. Один из источников отметил, что американская сторона, судя по всему, не придает большого значения позиции европейских стран и фактически заявляет о том, что европейцы вольны поступать по своему усмотрению.

Путин ранее подчеркивал готовность страны обсуждать различные варианты мирных соглашений, однако отмечал необходимость учитывать сложившуюся на данный момент обстановку. Летом 2024 года глава государства указал на то, что одним из предпосылок для запуска переговорного процесса о мире должен стать вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В начале августа 2025 года президент подтвердил, что обозначенные условия остаются в силе.