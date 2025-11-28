Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

У мэра Енисейска сломан нос после нападения местного жителя

СКР: задержан мужчина, причинивший телесные повреждения мэру Енисейска
28 ноября 2025 в 18:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Против нападавшего возбудили уголовное дело

Против нападавшего возбудили уголовное дело

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После нападения местного жителя у мэра Енисейска перелом носа. Это подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения», — сообщило ведомство. Ему вменяют часть 2 статься 318 УК РФ. Подозреваемый был задержан. Сейчас устанавливаются все детали дела. Вскоре задержанному будет избрана мера пресечения. 

Нападавшим оказался 46-летний местный житель. Инцидент произошел во время приема в кабинете мэра Енисейска. Как сообщало следствие, ранее мужчина уже посещал приемы главы города, высказывая свое недовольство по разным темам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал