У мэра Енисейска сломан нос после нападения местного жителя
Против нападавшего возбудили уголовное дело
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
После нападения местного жителя у мэра Енисейска перелом носа. Это подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
«В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения», — сообщило ведомство. Ему вменяют часть 2 статься 318 УК РФ. Подозреваемый был задержан. Сейчас устанавливаются все детали дела. Вскоре задержанному будет избрана мера пресечения.
Нападавшим оказался 46-летний местный житель. Инцидент произошел во время приема в кабинете мэра Енисейска. Как сообщало следствие, ранее мужчина уже посещал приемы главы города, высказывая свое недовольство по разным темам.
