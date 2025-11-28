The Daily Telegraph грубо исказила слова Путина о «войне до последнего украинца»
Британское СМИ опубликовало материал, который искажает смысл сказанного президентом РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Британская газета The Daily Telegraph грубо исказила слова президента Владимира Путина о ситуации на Украине. В частности, издание вывернуло высказывание российского лидера, сообщив, что РФ якобы готова воевать «до последнего украинца». Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.
Издание The Daily Telegraph 28 ноября опубликовало материал под заголовком «Путин: мы будем воевать, пока не умрет последний украинец». Однако в реальности во время общения с представителями прессы в Бишкеке 27 ноября глава российского государства говорил о позиции отдельных западных политиков, которые выступают за продолжение боевых действий «до последнего украинца».
«Отдельные издания — в т.ч. „Телеграф“, <...> фактически переврали его слова в выгодном для официоза ключе. В частности, ему было приписано, будто бы это Россия намерена воевать до тех пор, пока не умрет последний украинец», — сказано в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале посольства РФ в Лондоне.
На самом деле, сообщили в посольстве, ситуация выглядит иначе. Президент России отметил, что в западных странах существуют два подхода к вопросу завершения конфликта. Одни считают необходимым как можно скорее прекратить конфликт, так как Украина испытывает трудности, в то время как другие выступают за продолжение боевых действий до последнего украинца.
«Контекст же на самом деле совершенно другой. Российский президент говорил о том, что одни на Западе считают, что конфликт надо заканчивать как можно скорее, поскольку Украина не выдерживает, а другие, также на Западе, призывают воевать до последнего украинца», — отмечается в публикации.
В российском диппредставительстве отметили, что искажение высказываний руководства страны способствует эскалации напряженности и работает в интересах тех западных сил, которые действительно стремятся к продолжению конфликта до последнего украинца. Посольство РФ рекомендовало британской прессе использовать официальные источники информации для написания своих материалов.
