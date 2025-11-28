Большой удар для Зеленского и угроза миру: реакция западных СМИ на обыски у Андрея Ермака

Зарубежная пресса сообщает, что обыски в доме Ермака могут повлиять не только на администрацию Зеленского, но и на ход переговоров по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) против главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является новым уровнем внутреннего давления на лидера страны Владимира Зеленского. Кроме того, бытует мнение, что этот прецедент может сорвать усилия США по урегулированию конфликта, так как Ермак ранее был назначен главой украинской делегации.

Примерно таким образом отреагировали в мире на обыски у Ермака. Подробнее о реакции западной прессы об этом и коррупционном скандале в целом — в материале URA.RU.

NYT: возможный срыв переговоров по Украине

Действия НАБУ и САП в отношении Ермака могут привести к срыву переговоров по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной. Кроме того, проходящие обыски у чиновника в доме лишь сильнее расшатают внутреннюю политику в стране. Об этом пишет газета The New York Times.

«Расследование со стороны правоохранительных органов в отношении г-на Ермака может сорвать мирные переговоры под руководством США и еще больше расшатать внутреннюю политику Украины, даже несмотря на то, что российские войска и так добиваются успехов на поле боя», — сказано в материале. Он опубликован на сайте NYT.

Telegraph: киевским властям грозит скорое свержение

В свою очередь британские журналисты из The Daily Telegraph придерживаются более мрачного прогноза по Украине в целом. По их мнению, украинское правительство рискует быть свергнутым. «Это произойдет на фоне того, как крупных [политических] деятелей обвиняют в коррупции», — говорится в материале Telegraph.

CNN: Ермак оказался в центре скандала после недавнего повышения

Обыски у главы офиса президента Украины случились практически сразу же после того, как стало известно, что Ермак возглавил украинскую делегацию по мирным переговорам. Именно ему приписывают заслуги по убеждению американского руководства в необходимости пересмотреть пункты мирного документа. Таким образом, нынешние события, в которых оказался украинский чиновник, стали «неловкостью» для Зеленского, обращает внимание американский телеканал CNN.

«Украинские и европейские чиновники решительно выступили против этой версии мирного плана, и делегации Ермака удалось убедить США пересмотреть его. <...> Последнее развитие событий особенно неловко для Зеленского, учитывая недавнее возвышение Ермака на вершину переговорной команды Украины», — сообщает CNN.

The Guardian: большие последствия для Киева и отставка Ермака

В публикации британской газеты The Guardian утверждается, что проведенные обыски могут оказать значительное влияние на ситуацию в Украине и потенциально повлиять на ход мирных переговоров. По мнению корреспондента Шона Уокера, несмотря на то что до настоящего момента Зеленский не реагировал на призывы отправить Ермака в отставку, в связи с разгорающимся коррупционным скандалом подобные требования, скорее всего, станут более настойчивыми. При этом тесная личная связь между Зеленским и Ермаком делает перспективу отставки последнего маловероятной.

«Информация о том, что антикоррупционная полиция проводит обыски в доме <...> Ермака будет иметь огромные последствия для украинской политической сцены и, возможно, даже для мирных переговоров. <...> Но если он теперь [Ермак] окажется замешан в коррупционном скандале, эти призывы (уволить Ермака — прим. URA.RU), вероятно, станут громче. <...> но те, кто знает обоих, говорят, что их отношения настолько близки, что трудно представить, чтобы Зеленский решился на такой шаг», — сказано в материале The Guardian.

BBC: «неудачный момент» для Зеленского и его администрации

По мнению британского телеканала BBC, проведение обысков является «крайне неудачным» обстоятельством для Зеленского и его администрации, учитывая, что до конца недели в Киев прибудет министр армии США Дэн Дрисколл. И это, отмечает телеканал, все происходит на фоне, когда глава Белого дома Дональд Трамп активно продвигает свой проект мирного плана.

«Обыски проходят в крайне неудобный момент для Зеленского и его ближайшего союзника [Ермака]: министр армии США Дэн Дрисколл должен прибыть в Киев до конца этой недели, поскольку президент США Дональд Трамп продвигает проект мирного плана. На следующей неделе американские официальные лица отправятся в Москву», — говорится в публикации BBC.

На Зеленского давит Вашингтон

Сразу несколько зарубежных СМИ указали, что США давят на украинские власти, чтобы склонить их принятию условий мирного плана Трампа. В частности, агентство Bloomberg указывает, действия НАБУ и САП являют собой новый уровень внутреннего давления на президента Украины, который, как говорится в материале, противится предложению американской стороны.

В схожем ключе написали и журналисты Reuters. В их публикации отмечается, что Вашингтон давит на Киев с целью принятия положений мирного документа. Агентство пишет, что «пятничные обыски, вероятно, обострят напряженность между Зеленским и его политическими оппонентами, поскольку Киев сталкивается с растущим давлением, требующим принять сделку, которая может вынудить его пойти на болезненные уступки».

О влиянии США на Зеленского сообщает и издание Politico. В материале указывается, что Киев сталкивается с давлением Вашингтона для заключения «потенциально невыгодного» мирного соглашения с Москвой. Там также отмечается, что расследование антикоррупционных органов стало самым громким внутриполитическим скандалом в стране за все время пребывания Зеленского у власти.

Что за коррупционный скандал и обыски у Ермака

В ходе расследования НАБУ 11 ноября выдвинуло первые обвинения. Среди обвиняемых бизнесмен и близкий друг Зеленского Тимур Миндич, который считается руководителем преступной организации. Также в списке находится экс-министр национального единства Алексей Чернышов. Последний связан с Зеленским родственными узами — он его кум и друг. Примечательно, что Миндич, которого нередко называют финансовым посредником Зеленского, покинул территорию Украины за несколько часов до проведения обысков и в настоящее время находится в Израиле.

Позднее, 17 ноября, ведомство разместило отрывки аудиозаписей, имеющих отношение к расследованию коррупционного дела в энергетической отрасли. В записях упоминаются лица, которым НАБУ присвоило кодовые имена: «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». Согласно информации, предоставленной Железняком, за псевдонимом «Карлсон» скрывается Миндич, «Тенор» — это сотрудник «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» — советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк. Также в аудизаписях фигурирует прозвище Али-Баба, под которым может быть упомянут Ермак.

В пятницу, 28 ноября, стало известно о проведении обысков у Ермака. По информации, озвученной депутатом Верховной рады Украины Ярославом Железняком, мероприятия осуществляются НАБУ и САП. Обыски в доме украинского чиновника связаны с коррупционным скандалом в сфере энергетики.