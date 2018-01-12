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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
11:11  12 января 2018 1

Стало известно, когда патриарх Кирилл может посетить Югру

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Глава РПЦ пока только планирует свой визит на север УрФОФото: Владимир Андреев © URA.RU

Патриарха Кирилла ждут в Югре в мае. Ожидается, что священнослужитель посетит Сургут и Когалым. Об этом сообщил «URA.RU» источник, знакомый с планами главы Русской православной церкви.

В Ханты-Мансийской митрополии агентству официально сообщили, что визит патриарха в Югру находится пока в стадии обсуждения. Точных данных о времени приезда Кирилла в округ нет.

Как уже сообщало агентство, приезд главы РПЦ анонсировал окружной митрополит Павел. Как отметил главный священник региона, в Когалыме Кирилл планирует освятить новый храм, в Сургуте — посетить уникальный для Югры женский монастырь.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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