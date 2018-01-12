Стало известно, когда патриарх Кирилл может посетить Югру

Глава РПЦ пока только планирует свой визит на север УрФО
Патриарха Кирилла ждут в Югре в мае. Ожидается, что священнослужитель посетит Сургут и Когалым. Об этом сообщил «URA.RU» источник, знакомый с планами главы Русской православной церкви.
В Ханты-Мансийской митрополии агентству официально сообщили, что визит патриарха в Югру находится пока в стадии обсуждения. Точных данных о времени приезда Кирилла в округ нет.
Как уже сообщало агентство, приезд главы РПЦ анонсировал окружной митрополит Павел. Как отметил главный священник региона, в Когалыме Кирилл планирует освятить новый храм, в Сургуте — посетить уникальный для Югры женский монастырь.