12:03 12 января 2018 2

Проректор УрФУ Василий Козлов стал министром в эту пятницу Фото: urfu.ru

Новым министром международных и внешнеэкономических связей ожидаемо стал проректор УрФУ Василий Козлов. Указ о его назначении подписан, но на новое рабочее место назначенец выйдет в понедельник, 15 января. В тот же день, как ожидается, ректор УрФУ Виктор Кокшаров подпишет указ об освобождении подчиненного от должности задним числом. На новом посту 44-летний Василий Козлов сменит 38-летнего Андрея Соболева.

Василий Козлов — выпускник физико-технического факультета УПИ (1996). В 1999 году прошел переподготовку по специальности «менеджмент» в Высшей школе экономики. В октябре 2007 года назначен советником председателя правительства Свердловской области (на тот момент Виктора Кокшарова), а в 2010-м стал проректором по общим вопросам и режиму УрФУ (по протекции Виктора Кокшарова). В этой должности он курировал деятельность клининговых служб вуза, службы безопасности, работу столовых. Свободно владеет немецким языком (его предшественник владел еще и английским).

Нового министра, как и прежнего, называют «выходцем из ФСБ», однако собеседники агентства в правительстве заверяют, что он ни дня не проработал внутри «конторы» и всегда являлся «прикомандированным сотрудником», в обязанности которого якобы входило выявление коррупционных схем в вузе.

Информация об отставке Андрея Соболева муссировалась уже давно и оказалась обусловлена некоторой напряженностью и недосказанностью в отношениях администрации губернатора и силовых ведомств. Несмотря на хорошие связи в органах госбезопасности и дружбу с главой представительства МИДа в Екатеринбурге Александром Харловым, Соболев с трудом был переназначен после отставки последнего свердловского премьера Дениса Паслера 26 сентября 2016 года. Чуть позже стало очевидно, что следующей ротации министр не выдержит: силовики не заинтересованы в его переназначении, а дружественные бизнес-структуры второй раз «просить» губернатора за чиновника не будут.

Последним свердловским министром в статусе и. о. остается глава минэкономики Татьяна Гладкова. О ее назначении пока ничего не известно.