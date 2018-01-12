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12 января 2018
Главные новости Москвы
13:45  12 января 2018 3

«Мама порезалась и спит». Ревнивый муж перерезал горло жене и бросил труп рядом с ребенком

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, убийство, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Следствие насчитало 48 ножевых ранений на теле жертвыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Солнечногорском районе Московской области произошло страшное убийство. Мужчина в приступе ревности жестоко расправился с женой, нанеся ей около пятидесяти ножевых ранений и затем перерезав горло от уха до уха. После убийства он ушел из дома, оставив семилетнего ребенка вместе с трупом матери.

По информации «Русской планеты», маленький мальчик обнаружил тело мамы и два часа пытался дозвониться до отца. Когда родитель наконец взял трубку, его сын сказал: «Папа, мама порезалась и спит. Приезжай, пожалуйста». Мужчина вернулся в квартиру и сам обратился в полицию. Он заявил, что из ревности зарезал жену, которая якобы изменила ему с ее крестником.

Все началось с торжества, который супруга устроила по поводу прихода из армии ее крестного сына. Тогда муж устроил скандал, обвинив ее в неверности. После этого мужчина отвез жену в лес, избил, пригрозил ножом. Женщина решила подать на развод, сообщение о нападении было передано в правоохранительные органы. Полицейские просили ее не давать делу ход: они поговорили с мужем, после чего он извинился перед супругой и ее матерью, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Этим дело не закончилось. Мужчина начал настраивать сына против матери. Женщина уже готовила документы на развод, но муж просил ее передумать и грозил, что не отдаст ребенка.

Отмечается также, что полиция отдала ребенка и ключи от квартиры, где было совершено преступление, родителям мужчины, которые продолжают обвинять убитую женщину в неверности. Они не отдают малолетнего сына матери жертвы. В настоящее время подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.

Ранее «URA.RU» информировало о другом жестоком случае из-за ревности. Супруг топором отрубил жене руки, после чего попросил пострадавшую дождаться его из тюрьмы. Он передавал ей записки из СИЗО, в которых извинялся и уговаривал забрать заявление на развод.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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