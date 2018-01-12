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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
14:59  12 января 2018 0

Тюменец сдал в металлолом нефтяные трубы стоимостью более миллиона рублей

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уватском районе Тюменской области под суд пойдет 27-летний мужчина, который своровал две металлические трубы у компании «Транснефть-Сибирь». Ему грозит 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, житель села Демьянского, не имеющий гражданства России, решил похитить две металлические трубы, которые лежали на берегу Иртыша. Ночью 16 сентября он нанял автокран, погрузил трубы в грузовик и сдал их на металлолом в селе Каскара Тюменского района.

Размер ущерба составил более 1,3 млн рублей. Трубы диаметром 1,2 метра и длиной почти 12 метров принадлежали Тобольскому управлению магистральных нефтепроводов филиала ООО «Транснефть-Сибирь».

Иван Антонов
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