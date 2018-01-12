Курганская область оказалась единственным регионом в УрФО, где последние три года фиксируется положительный индекс промышленного производства. Эту информацию озвучил губернатор Алексей Кокорин на встрече с директором ПАО «СУЭНКО» Данилом Анучиным по итогам 2017 года.
Руководитель энергетической компании сообщил главе региона, что в прошедшем году потребление энергии в области составило 3,5 млрд кВт/ч — это на 3,6% выше, чем в 2016-м. Львиную долю электричества получили железнодорожники и промышленные предприятия. «Рост потребляемой энергии напрямую связан с положительными показателями в промышленной отрасли, также это свидетельствует об общем оживлении грузоперевозок по железной дороге, а значит, и о развитии экономики региона», — в ответ заметил Алексей Кокорин.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства, работа энергетиков не вызывает вопросов у губернатора: на протяжении года снабжение энергией потребителей Курганской области было надежным и бесперебойным. Также удалось быстро устранить последствия стихии и вернуть свет в дома зауральцев в июне, когда ураган оборвал провода и повредил сети в нескольких районах.
Данил Анучин также рассказал, что в 2017 году в работу ввели новое комплектное распределительное устройство наружной установки на подстанции 110 киловольт «Лесники», были реконструированы подстанции «Шадринск-Р», «Высокая», «Куртамыш», «Мирная», «Галкинская», «Альменево», «Косолапово», «Макушино», «Половинная», «Утятская» и другие. По словам энергетика, новое оборудование более экологично, безопасно и надежно.
Еще один итог прошедшего года, обозначенный на встрече, — увеличение налоговых отчислений от ПАО «СУЭНКО» в областной бюджет более чем на 108 миллионов рублей по сравнению с 2016-м.