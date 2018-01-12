{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Курганской области
16:56  12 января 2018 0

Курганская область единственной в УрФО вышла «в плюс» по ключевому показателю экономики

Село Нялинское. Ханты-Мансийский район., электричество, энергетика
В 2017 году потребление энергии в области выросло на 3,6%Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Курганская область оказалась единственным регионом в УрФО, где последние три года фиксируется положительный индекс промышленного производства. Эту информацию озвучил губернатор Алексей Кокорин на встрече с директором ПАО «СУЭНКО» Данилом Анучиным по итогам 2017 года.

Руководитель энергетической компании сообщил главе региона, что в прошедшем году потребление энергии в области составило 3,5 млрд кВт/ч — это на 3,6% выше, чем в 2016-м. Львиную долю электричества получили железнодорожники и промышленные предприятия. «Рост потребляемой энергии напрямую связан с положительными показателями в промышленной отрасли, также это свидетельствует об общем оживлении грузоперевозок по железной дороге, а значит, и о развитии экономики региона», — в ответ заметил Алексей Кокорин.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства, работа энергетиков не вызывает вопросов у губернатора: на протяжении года снабжение энергией потребителей Курганской области было надежным и бесперебойным. Также удалось быстро устранить последствия стихии и вернуть свет в дома зауральцев в июне, когда ураган оборвал провода и повредил сети в нескольких районах.

Данил Анучин также рассказал, что в 2017 году в работу ввели новое комплектное распределительное устройство наружной установки на подстанции 110 киловольт «Лесники», были реконструированы подстанции «Шадринск-Р», «Высокая», «Куртамыш», «Мирная», «Галкинская», «Альменево», «Косолапово», «Макушино», «Половинная», «Утятская» и другие. По словам энергетика, новое оборудование более экологично, безопасно и надежно.

Еще один итог прошедшего года, обозначенный на встрече, — увеличение налоговых отчислений от ПАО «СУЭНКО» в областной бюджет более чем на 108 миллионов рублей по сравнению с 2016-м.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров