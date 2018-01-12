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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
17:15  12 января 2018 6

Жириновский предложил депутатам скинуться по миллиону ему на выборы

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой
Жириновский ждет финансовую помощь от каждого парламентарияФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Жириновский предложил всем депутатам перечислить по миллиону рублей на его избирательный счет. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что из всех депутатов Госдумы в качестве кандидата в президенты в выборах будет участвовать только он один.

«В этот раз я единственный депутат Госдумы, который баллотируется на пост президента. Поэтому я предлагаю всем парламентариям, моим коллегам от всех фракций проявить солидарность и сделать переводы на мой избирательный счет. Например, по миллиону рублей», — цитирует Жириновского «Федеральное агентство новостей». Политик предложил депутатам перевести деньги позже или прямо на месте — в режиме онлайн. Он также назвал крайний срок перевода — 17 часов 12 января, сообщает RT. С уклонистами лидер ЛДПР пообещал разобраться уже 20 марта — в качестве главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Жириновский участвует в них как кандидат от ЛДПР, он был официально зарегистрирован 29 декабря.

Дарья Корчак
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