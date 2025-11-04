Минобороны РФ сообщило о перехваченных беспилотниках и бомбах над Россией

За сутки над российскими регионами было сбито 204 украинских БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За сутки средствами ПВО было перехвачено три авиабомбы, более 200 беспилотников ВСУ и реактивный снаряд залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.