Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Минобороны РФ сообщило о перехваченных беспилотниках и бомбах над Россией

Более 200 беспилотников сбили над Россией
04 ноября 2025 в 14:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За сутки над российскими регионами было сбито 204 украинских БПЛА

За сутки над российскими регионами было сбито 204 украинских БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За сутки средствами ПВО было перехвачено три авиабомбы, более 200 беспилотников ВСУ и реактивный снаряд залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале

Ранее два беспилотника ВСУ атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба дрона были уничтожены. Об инциденте на промышленном объекте сообщила администрация Стерлитамака в своих социальных сетях. Согласно официальной информации, атака на производственную территорию акционерного общества «СНХЗ» привела к взрыву, который частично разрушил строительные конструкции здания, где расположен цех водоочистки.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал