Минобороны РФ сообщило о перехваченных беспилотниках и бомбах над Россией
За сутки над российскими регионами было сбито 204 украинских БПЛА
За сутки средствами ПВО было перехвачено три авиабомбы, более 200 беспилотников ВСУ и реактивный снаряд залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее два беспилотника ВСУ атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба дрона были уничтожены. Об инциденте на промышленном объекте сообщила администрация Стерлитамака в своих социальных сетях. Согласно официальной информации, атака на производственную территорию акционерного общества «СНХЗ» привела к взрыву, который частично разрушил строительные конструкции здания, где расположен цех водоочистки.
