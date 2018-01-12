20:49 12 января 2018 6

Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 по 2017 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Басманный суд Москвы снял арест на денежные средства экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова. В рамках уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии на счетах топ-менеджера было заблокировано более 95 млн рублей.

«Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», — сообщил «Интерфаксу» источник в следственных органах. В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало. Ранее суд бывшему руководителю российской почтовой службы запретил совершать операции по этим счетам и распоряжаться находящимися на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба, писало РАПСИ.

Напомним, что Страшнов возглавлял «Почту России» в период с 2013 по 2017 годы. В июле прошлого года он покинул свой пост по истечению контракта. Одной из причин ухода топ-менеджера стал скандал из-за гигантской премии в 95 миллионов рублей, которую Страшнов получил по итогам работы в 2014 году. Отметим, что в расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий Страшнов проходит в качестве свидетеля. Главным подозреваемым является один из сотрудников Минкомсвязи.

Сам Страшнов позже заявил, что многомиллионная премия была согласована с профильным руководством. После ухода из «Почты России» бывший топ-менеджер перешел на работу в штаб-квартиру компании «Еврохим» в Швейцарии.



Как напоминают «Известия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвитию и Минтруду до конца февраля 2018-го разработать механизм, связывающий размер премий топ-менеджерам компаний с госучастием с достигнутыми ими показателями.