{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
20:49  12 января 2018 6

Экс-главе «Почты России», получившему гигантскую премию, вернули его миллионы

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, страшнов дмитрий
Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 по 2017 годФото: Владимир Андреев © URA.RU

Басманный суд Москвы снял арест на денежные средства экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова. В рамках уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии на счетах топ-менеджера было заблокировано более 95 млн рублей.

«Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», — сообщил «Интерфаксу» источник в следственных органах. В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало. Ранее суд бывшему руководителю российской почтовой службы запретил совершать операции по этим счетам и распоряжаться находящимися на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба, писало РАПСИ.

Напомним, что Страшнов возглавлял «Почту России» в период с 2013 по 2017 годы. В июле прошлого года он покинул свой пост по истечению контракта. Одной из причин ухода топ-менеджера стал скандал из-за гигантской премии в 95 миллионов рублей, которую Страшнов получил по итогам работы в 2014 году. Отметим, что в расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий Страшнов проходит в качестве свидетеля. Главным подозреваемым является один из сотрудников Минкомсвязи.

Сам Страшнов позже заявил, что многомиллионная премия была согласована с профильным руководством. После ухода из «Почты России» бывший топ-менеджер перешел на работу в штаб-квартиру компании «Еврохим» в Швейцарии.

Как напоминают «Известия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвитию и Минтруду до конца февраля 2018-го разработать механизм, связывающий размер премий топ-менеджерам компаний с госучастием с достигнутыми ими показателями.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров