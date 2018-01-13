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13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
17:19  13 января 2018 10

Тюменский кондуктор высадил школьницу на мороз из-за пяти рублей

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, кондуктор, общественный транспорт
Компания-перевозчик разберется в ситуацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

Тюменская школьница пыталась доехать до бабушки, но на пересадке выяснилось, что ей не хватает пяти рублей. Тогда кондуктор высадил ее на мороз. В настоящее время в автопарке проводят проверку и ищут виновного.

Об инциденте журналистам рассказала бабушка школьницы. По ее словам, девочка ехала с пересадкой и, скорее всего, ей неправильно сдали сдачу в предыдущем автобусе. «Поскольку у нее было всего лишь 20 рублей на дорогу, то буквально на следующей остановке (около сельхозакадемии) кондуктор ее высадил», — цитирует пенсионерку портал 72.ru.

В результате девятикласснице пришлось на остановке просить других пассажиров о помощи. Те помогли ей мелочью, и через несколько часов девочка смогла все-таки добраться до бабушки. Руководство компании-перевозчика пообещало провести внутреннее расследование и разобраться в ситуации.

Игорь Чукреев
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