Пермская «Анджелина Джоли» опубликовала подростковое фото в купальнике

Девушка предложила своим подписчикам игру
Instagram-модель из Перми Галинка Миргаева опубликовала в соцсети свою подростковую фотографию и предложила подписчикам угадать, сколько ей лет на снимке. Читатели решили, что на фото девушке 16-17 лет.
«Как думаете, сколько лет мне на этой фотке? Сильно изменилась?» — спросила Галинка у своих читателей. Большая часть подписчиков пришли к выводу, что девушка с возрастом стала только лучше. А некоторые ценители решили, что на этой фотографии она даже красивее, чем сейчас.