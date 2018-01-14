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10 января 2018
13:03  14 января 2018 3

Пермская «Анджелина Джоли» опубликовала подростковое фото в купальнике

Девушка предложила своим подписчикам игруФото: Instagram Галинки Миргаевой

Instagram-модель из Перми Галинка Миргаева опубликовала в соцсети свою подростковую фотографию и предложила подписчикам угадать, сколько ей лет на снимке. Читатели решили, что на фото девушке 16-17 лет.

«Как думаете, сколько лет мне на этой фотке? Сильно изменилась?» — спросила Галинка у своих читателей. Большая часть подписчиков пришли к выводу, что девушка с возрастом стала только лучше. А некоторые ценители решили, что на этой фотографии она даже красивее, чем сейчас.

Виктор Жуков
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