Тело Владимира Ленина следует захоронить в Мавзолее, создав на его территории мемориал памяти и примирения. С такой инициативой выступил российский сенатор Олег Морозов.
«Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея. Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», — цитирует Морозова РИА «Новости».
По словам сенатора, вынесение вопроса на всероссийский референдум недопустимо, поскольку любой результат голосования может «взорвать» страну. Морозов считает, что решение по захоронению вождя революции должно быть оформлено в виде федерального закона.
«Хоронить Ленина через референдум — это как? 72 на 28 — и тогда хороним! Так? А если 51 на 49? Тоже хороним? Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса? Это вопрос лично меня мало волнует, но я понимаю, как тот или иной вариант его решения может взорвать страну», — добавил Морозов.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил захоронить тело Ленина, а на месте Мавзолея создать государственную трибуну. В ответ на это лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не позволит разрушить Мавзолей на Красной площади и посоветовал «гробокопателям» и «мерзавцам» поумерить свой пыл, напоминают Nation News.