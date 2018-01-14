16:59 14 января 2018 0

Спортсмен резко ответил подписчикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральский боксер Сергей Ковалев во второй раз опубликовал в Instagram социальный ролик, снятый по заказу Министерства информационной политики Украины. Ранее он удалил его после обвинений в предательстве.

На записи украинские военные, наблюдая за ссорой пары в пробке, меняют букву в знаке «Люди», чтобы получилось «Люби». В аккаунте Ковалева после публикации появились гневные комментарии подписчиков, также его раскритиковали в СМИ. После этого боксер прокомментировал инцидент в соцсети.

«Какой еще предатель?! Вы что несете, демоны?!..... Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо на самом деле зомби ящики в России делают свое дело. — написал спортсмен. — Меня никто никогда не гнобил и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Инстаграме, во избежание нервных срывов у завистников, так как некоторые из них неадекватно отреагировали призыв „любить“, вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано».

Позже он вновь опубликовал видеоролик. Запись породила новую волну возмущений подписчиков. «Они даже поговорить напрямую с людьми не могут, не говоря уже о любви. Ковалев, включи мозг. Не позорься», — написал dr.ukhanov. При этом часть пользователей одобрили решение боксера. «Великий чемпион и достойнейший гражданин своей страны», — подчеркнул eduard.lazarev.