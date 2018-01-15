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15 января 2018
Главные новости Москвы
09:39  15 января 2018 51

Французы потребовали от России 53 млрд евро в счет царских долгов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Долг, по словам европейцев, не имеет срока давностиФото: Jeff Belmonte/Flickr

Свыше 400 тысяч граждан Франции потребовали от России выплаты царских долгов вековой давности. Объем претензий достигает 53 млрд евро.

Как напоминает издание RFI, 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе от выплаты «царских долгов». В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Французы, получившие векселя по наследству, потребовали возместить инвестиции своих предков. «Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку с множеством документов. Он сказал нам: «Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам», — рассказала одна из держателей облигаций.

Россия и Франция ранее заключили соглашение, согласно которому долги времен Российской империи были признаны закрытыми, однако наследники пострадавших вкладчиков считают, что вопрос всё ещё актуален. «Россия не объявляла себя банкротом. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры», — заявил глава Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрик Санитас.

Артем Косых
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