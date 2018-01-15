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15 января 2018
Главные новости Москвы
09:24  15 января 2018 8

«Как гаишник в кустах спряталась». В Сети высмеяли обнаженную Волочкову. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Балерина регулярно напоминает о себе журналистам и поклонникамФото: Instagram Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова, проводящая отпуск на Мальдивах, вновь взбудоражила своих поклонников и недоброжелателей провокационным снимком. На этот раз балерина предстала перед камерой совершенно обнаженной, прикрывшись только пышными растениями.

Фотография танцовщицы собрала почти 500 комментариев, пишут «Дни.ру». Часть подписчиков в очередной раз похвалила Волочкову за смелость и женственность, другие пользователи Instagram посоветовали ей «не позориться». «Змей искуситель в кустах», «Ева в райских кущах», «Зрелищно, волнующе, загадочно», «Красотка, и не надо прятать шикарное тело под пальмой!», «Анастасия, прелесть. Ты самая красивая девушка во всем мире», «Прекрасное создание необитаемого острова», — оставляют восторженные отзывы поклонники Волочковой.

«Как гаишник в кусты спряталась», «Все проще — спонсора ищет», «Повторяетесь, Анастасия», «На всем острове только один куст? Столько фото и все однообразные. С пляжа не выезжаете видимо. Ощущение, что обслуга делает фото», «Настя, необитаемый остров тебе явно не на пользу — ты одичала и оскалилась», «Красивые листья. И пугало какое-то стоит. Портит картину», — отмечают подписчики.

Ранее актер Станислав Садальский сообщил подписчикам о желании Волочковой уйти в монастырь. В качестве доказательств намерений балерины он выложил фрагмент переписки.

Сергей Макеев
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