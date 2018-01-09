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09 января 2018
08 января 2018
03:47  09 января 2018 0

Садальский рассказал об уходе Волочковой в монастырь. «Дорогие поклонники, мы расстаёмся надолго». ФОТО

Станислав Садальский, садальский станислав
Многие поклонники артиста не поняли его заявленияФото: Личная страница Станислава Садальского в instagram

Российский актер Станислав Садальский удивил поклонников необычным заявлением. По словам артиста, балерина Анастасия Волочкова собирается уехать в монастырь, о чем та якобы сама сообщила в соцсетях.

Заявление о решении Волочковой появилось на странице Садальского в Instagram, сообщает портал «Дни.ру». Актер выложил скриншот переписки с балериной, где она рассказывает о встрече со знакомыми артисту стилистами. Фотографию Садальский сопроводил комментарием: «Ещё обожаемая Настенька пишет в „Твиттере“: — Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаёмся надолго. Я уезжаю в монастырь!».

Многие подписчики актера скептически отнеслись к его словам. «Так на морях же она вроде, какой монастырь?», «Вы просто агент-провокатор», «Ничего не поняла из прочитанного…», — написали поклонники в комментариях под постом. Также ни намека на подобное решение не появилось на страницах Анастасии в социальных сетях. Сейчас балерина, судя по недавним фотографиям, отдыхает на Мальдивах.

Наталья Полетавкина
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