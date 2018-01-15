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Главные новости Тюменской области
09:46  15 января 2018 2

Выходцы из Тюмени оккупируют омские суды

Клипарт. Разное (Часть 2). Магнитогорск, фемида, суд
Еще одна судья из Тюмени может занять высокую должность в ОмскеФото: Илья Московец © URA.RU

На должность председателя апелляционного суда в Омске рассмотрят кандидатуру Светланы Фроловой, которая сейчас является судьей Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Эта позиция оставалась незанятой больше года.

Высшая квалификационная коллегия судей 25 января решит, получит ли судья из Тюмени новое рабочее место в Омске, пишет информагентство «Омскпресс». На него ранее претендовал заместитель бывшего председателя апелляционного суда Евгений Кливер, но одобрения от ВККС он так и не получил.

Как ранее сообщало «URA.RU», еще один тюменский судья и коллега Фроловой — Евгений Поликарпов — в сентябре получил рекомендации от ВККС на должность главы Арбитражного суда Омской области. Смена руководства происходила на фоне скандала, связанного с жалобой членов коллектива на организацию работы в суде.

Дарья Корчак
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