Выходцы из Тюмени оккупируют омские суды

На должность председателя апелляционного суда в Омске рассмотрят кандидатуру Светланы Фроловой, которая сейчас является судьей Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Эта позиция оставалась незанятой больше года.
Высшая квалификационная коллегия судей 25 января решит, получит ли судья из Тюмени новое рабочее место в Омске, пишет информагентство «Омскпресс». На него ранее претендовал заместитель бывшего председателя апелляционного суда Евгений Кливер, но одобрения от ВККС он так и не получил.
Как ранее сообщало «URA.RU», еще один тюменский судья и коллега Фроловой — Евгений Поликарпов — в сентябре получил рекомендации от ВККС на должность главы Арбитражного суда Омской области. Смена руководства происходила на фоне скандала, связанного с жалобой членов коллектива на организацию работы в суде.