16 сентября 2025

Ночные заморозки не помешают солнечному дню в Тюмени

Ночью возможны заморозки до -5 градусов
Ночью возможны заморозки до -5 градусов Фото:

В Тюменской области 17 сентября ожидается переменная облачность, ночью возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.

«В среду 17 сентября на юге Тюменской области переменная облачность. Ночью +4, +9, местами 0, -5. Днем +18, +23 градусов», — говорится в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В течение суток ожидается западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Осадков специалисты не прогнозируют, влажность воздуха составит 99%.

