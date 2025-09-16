Ночные заморозки не помешают солнечному дню в Тюмени

Ночью возможны заморозки до -5 градусов
В Тюменской области 17 сентября ожидается переменная облачность, ночью возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.
«В среду 17 сентября на юге Тюменской области переменная облачность. Ночью +4, +9, местами 0, -5. Днем +18, +23 градусов», — говорится в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
В течение суток ожидается западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Осадков специалисты не прогнозируют, влажность воздуха составит 99%.
