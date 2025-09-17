Красивая экс-чиновница из ХМАО нашла новую работу

Экс-глава депэкономики Нижневартовска (ХМАО) Ильяна Багишева назначена директором по проектам Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности». Она будет курировать поддержку предпринимательства по всей России. Место дислокации пока прежнее — Тюмень.
«С большим удовольствием присоединилась к команде Национального агентства развития предпринимательства „Мой бизнес — мои возможности“ в должности директора по проектам. Для меня это важный и значимый шаг вперед, открывающий новые горизонты и уникальную возможность внести вклад в развитие предпринимательства нашей страны», — поделилась Багишева со своими подписчиками в соцсети «Вконтакте».
После отставки в 2022 году она уехала из ХМАО и устроилась в Инвестиционное агентство Тюменской области. Однако, как сообщали источники в политическом истеблишменте, в этой структуре достигла своего карьерного потолка и уволилась в июле 2025-го. В Югре она считалась одной из самых эффектных чиновниц, регулярно публиковала эстетичные селфи и претендовала на пост югорского бизнес-омбудсмена, но эту должность в итоге получила Ирина Каск.
