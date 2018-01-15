10:49 15 января 2018 17

Состав Совета директоров «РЖД» расширится до 15 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главу «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева прочат в совет директоров «Российских железных дорог». Кандидатуру сына секретаря Совета безопасности рекомендовало правительство РФ.

В ближайшее время совет директоров ОАО «РЖД» будет расширен с 13 до 15 человек: правительство предлагает исключить из состава врио губернатора Ивановской области Дмитрия Воскресенского — его место должен занять замминистра экономика Михаил Расстригин. Помимо этого, в состав могут войти экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев.

По данным «Коммерсанта», Патрушев-младший может покинуть пост главы «Россельхозбанка» в течение 2018 года. Источники газеты считают, что решение о расширении состава Совета директоров «РЖД» продиктовано желанием вице-премьера Аркадия Дворковича обеспечить банкиру «место хотя бы в одном совете». «Расширение понадобилось именно для того, чтобы создать кресло для Патрушева: просто отдать ему одно из мест представителей Минэкономики было нельзя. Пятнадцатое же место вводится для удобства при голосовании», — отметил собеседник «Коммерсанта».



Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что миграционным службам необходимо строже следить за ситуацией на Дальнем Востоке. По мнению Патрушева, нелегальная миграция из соседних стран является «питательной средой для терроризма», сообщает «Национальная служба новостей».