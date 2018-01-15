В Курганской области после тушения пожара в одной из квартир по улице Пролетарская в рабочем поселке Лебяжье обнаружили тела 27-летней женщины и 8-летнего ребенка. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Как пояснили в ведомстве, во время осмотра места происшествия признаков насильственного лишения жизни людей не выявлено. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Возгорание, вероятно, спровоцировал перекал печи. Для установления всех обстоятельств назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие необходимые мероприятия, уточняют в силовых органах.
Напомним, 1 января в селе Петропавловском Катайского района области от отравления угарным газом погибло пять человек, в том числе маленький ребенок. Еще двух взрослых и 13-летнюю девочку «скорая» увезла в больницу. По предварительным данным, причиной трагедии стало вмешательство хозяев дома в работу автоматики газового котла.